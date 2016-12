Major concerts in Colorado 

click to enlarge Ed Newman

Don Byron will perform at Dazzle Jazz in Denver Jan. 6-7.

Jono Manson, Ophelia's Electric Soapbox, Denver, Dec. 28

Otis Taylor, Dazzle Jazz, Denver, Dec. 28

Melissa Manchester, The Broadmoor, Dec. 29

My Blue Sky, Cervantes' Other Side, Denver, Dec. 29

BoomBox, Gothic Theatre, Englewood, Dec. 29-31

STS9, Fillmore Auditorium, Denver, Dec. 29-31

Krizz Kaliko, Black Sheep, Dec. 30

Slim Cessna's Auto Club, 3 Kings Tavern, Denver, Dec. 30

DeadPhish Orchestra, Cervantes' Other Side, Denver, Dec. 30-31

Nahko and Medicine for the People, Ogden Theatre, Denver, Dec. 30-31

Stick Figure, Cervantes' Masterpiece Ballroom, Denver, Dec. 30-31

Big Head Todd & The Monsters, Ophelia's Electric Soapbox, Denver, Dec. 31

Decadence NYE, Colorado Convention Center, Denver, Dec. 31

Itchy-O, Summit Music Hall, Denver, Dec. 31

Reel Big Fish, Anti-Flag, Ogden Theatre, Denver, Jan. 4

Chrisette Michele, Ogden Theatre, Denver, Jan. 5

David Bromberg Quintet, Stargazers, Jan. 5

The Caveat, Marquis Theater, Denver, Jan. 6

Lucid Vision, Bluebird Theater, Denver, Jan. 6

Ugly God, Gothic Theatre, Englewood, Jan. 6

The Bluegrass Generals, Cervantes' Other Side, Denver, Jan. 6-7

Grant Farm, Cervantes' Other Side, Denver, Jan. 6-7

The Delta Bombers, Marquis Theater, Denver, Jan. 7

Desert Dwellers, Ogden Theatre, Denver, Jan. 7

Rob Drabkin, Bluebird Theater, Denver, Jan. 7

Waka Flocka Flame, Cervantes' Masterpiece Ballroom, Denver, Jan. 10

Squirrel Nut Zippers, Gothic Theatre, Englewood, Jan. 11

T.I., Cervantes' Masterpiece Ballroom, Denver, Jan. 11

Badbadnotgood, Gothic Theatre, Englewood, Jan. 13

DJ Qbert, Cervantes' Other Side, Denver, Jan. 13

Nappy Roots, Black Sheep, Jan. 13

Drive-By Truckers, Ogden Theatre, Denver, Jan. 13-14

The Expendables, Gothic Theatre, Englewood, Jan. 14

Infected Mushroom, Rawkus, Jan. 14

Kane Brown, Summit Music Hall, Denver, Jan. 14

Pandas & People, Bluebird Theater, Denver, Jan. 14

Prof, Cervantes' Masterpiece Ballroom, Denver, Jan. 14

Infected Mushroom, Rawkus, Jan. 14

Dirkschneider, Bluebird Theater, Denver, Jan. 16

August Burns Red, Ogden Theatre, Denver, Jan. 17

Felly, Cervantes' Masterpiece Ballroom, Denver, Jan. 18

Midge Ure, The Soiled Dove Underground, Denver, Jan. 18

Yonas, Cervantes' Masterpiece Ballroom, Denver, Jan. 18

John Paul White, Bluebird Theater, Denver, Jan. 19

Code Orange, Marquis Theater, Denver, Jan. 20

Hilary Scott, Zodiac Venue and Bar, Jan. 20

Who's Bad, Gothic Theatre, Englewood, Jan. 20-21

Zoso – The Ultimate Led Zeppelin Experience, Bluebird Theater, Denver, Jan. 20-21

Railroad Earth, Ogden Theatre, Denver, Jan. 20-22

Huey Mack, Marquis Theater, Denver, Jan. 21

Jazz Is PHSH, Cervantes' Masterpiece Ballroom, Denver, Jan. 21

Mogwai, Boulder Theater, Boulder, Jan. 22

DNCE, Summit Music Hall, Denver, Jan. 25

Frank Turner, Fillmore Auditorium, Denver, Jan. 25

Hamilton Leithauser, Bluebird Theater, Denver, Jan. 25

Passafire, Black Sheep, Jan. 26

The Wailers, Gothic Theatre, Englewood, Jan. 26

Analog Son, Bluebird Theater, Denver, Jan. 27

Black Anvil, Gothic Theatre, Englewood, Jan. 27

Jeff Austin Band, Cervantes' Masterpiece Ballroom, Denver, Jan. 27

Mayhem, Gothic Theatre, Englewood, Jan. 27

Pigeons Playing Ping Pong, Ogden Theatre, Denver, Jan. 27

Steel Panther, Fillmore Auditorium, Denver, Jan. 27

AFI, Gothic Theatre, Englewood, Jan. 28

Dave Watts, Cervantes' Other Side, Denver, Jan. 28

Plaid, Larimer Lounge, Denver, Jan. 28

RJD2, Ogden Theatre, Denver, Jan. 28

Datsik, 1stBank Center, Denver, Feb. 4

K.Flay, Black Sheep, Feb. 7

Run the Jewels, Fillmore Auditorium, Denver, Feb. 11

DevilDriver, Summit Hall, Denver, Feb. 12

Dance Gavin Dance, Black Sheep, Feb. 25

Voodoo Glow Skulls, Black Sheep, April 2

Lionel Richie & Mariah Carey, Pepsi Center, Denver, April 23

PJ Harvey, Fillmore, Denver, May 2

Elephant Revival, Red Rocks, Morrison, May 21

Tom Petty & The Heartbreakers, with Joe Walsh, Red Rocks Amphitheatre, Morrison, May 29